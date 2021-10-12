Це треба побачити! Астронавт сфотографував Київ з космосу

Астронавт Тома Песке сфотографував Київ з космосу/Колаж: Сьогодні
Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке зробив вражаючі знімки з Міжнародної космічної станції, де нещодавно виростили перець чилі. На цей раз він сфотографував столицю України — Київ.
Знімки астронавт опублікував на своїй сторінці в Twitter.
Київ з висоти
Міжнародна космічна станція розташована на висоті 408 кілометрів.
"Київ і прекрасні вихори річки вгору за течією", — прокоментував знімки Тома Песке.
Астронавт згадав, як раніше вже фотографував столицю України. Останній раз це було взимку, коли Дніпро було покрито льодом.
Інші знімки
Крім фото Києва, Песке поділився кадрами півострова Бретань, який розташований на північному заході Франції.
Земля з висоти в 590 кілометрів
Астронавти цивільної місії Inspiration4 показали неймовірне відео з капсули Crew Dragon. Вони вперше побачили Землю через куполоподібне вікно в космічному кораблі.
На відео показано, як люк капсули повільно піднімався під музику зі знаменитого фільму "Космічної одіссеї 2001 року". Астронавти з нетерпінням очікували, коли ж вперше побачать нашу планету з космосу. А потім їх захопленню не було меж.
Читайте також
- NASA визначилося з місцем посадки першого роботизованого місяцехода. Місія з вивчення поверхні Місяця стартує у 2023 році.
- Ілон Маск буде вивчати космос за допомогою продукції Apple. Зокрема, винахідник планує використовувати Apple Watch Series 6, iPhone 12 Pro та iPad mini 4.