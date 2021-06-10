Это невозможно, но факт. В Киеве заметили городской автобус без дна (видео)

В автобусе №99 не было части пола и пассажиры могли наблюдать за работой механизмов и смотреть на асфальт

Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне обсуждают в социальных сетях состояние городского транспорта. В качестве примера приводят автобус №99. В салоне автобуса была открыта крышка на полу, возле сидения. Пассажиры во время движения могли наблюдать работу механизмов и мелькающий асфальт.

Видео обнародовали в сообществе "Киев Оперативный".

Пользователи социальных сетей предполагают, что крышка могла сама отвалиться, а некоторые утверждают, что ее сняли сами пассажиры. В любом случае, это очень опасно для пассажиров, которые ехали в этом автобусе.

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В КП "Киевпастранс" признают, что возникла нештатная ситуация

"По возвращению в автопарк, автобус будет направлен на ремонт. Он не мог выехать в рейс в таком состоянии. Это случилось во время движения", - сообщили сайту "Сегодня" в "Киевпастрансе".

Ранее мы сообщали, что в Киеве заметили автобус, который двигался по встречной полосе, нарушая правила дорожного движения.