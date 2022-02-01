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ФОПы снова под Радой. Из-за митингов в центре Киева перекрыли движение транспорта (фото)

Инна Собора
1 февраля, 13:22
Вблизи Кабмина тоже неспокойно, там собрались участники другого митинга

Движение в районе правительственного квартала затруднено. / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева в связи с массовыми мероприятиями перекрыли движение транспорта. У Верховной Рады собрались ФОПы, а также у Кабмина запланирован еще один митинг.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Спецтехника перекрыла движение по улице Михаила Грушевского от улицы Садовая в правительственном квартале до Крепостного переулка. На 13:00 под зданием правительства запланирована акция "За ТВ українською!" активистов сообщества "Мова об'єднує".

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Фото: Сегодня

В правительственном квартале затруднено движение. Вблизи перекрытой улицы образовались пробки.

Столкновения возле Рады

С 1 января в Украине вступил в силу закон об обязательном применении ФОПами в работе кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО). 25 января ФОПы вышли на митинг под Верховную раду. Уже с утра митингующие перекрывали дорогу в центре столицы.

Предприниматели призвали полицию провести группу в здание Верховной Рады, чтобы они могли встретиться с депутатами, пообщаться и объявить свои требования, но этого не произошло.

Возле сцены ФОПы сделали коридор, чтобы инициативная группа смогла пройти к зданию парламента. Однако их заблокировала полиция.

В результате начались столкновения протестующих с полицией, в ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ. По информации корреспондента "Украина 24", несколько десятков человек были задержаны. В столкновениях пострадали люди.

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