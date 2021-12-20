Фото дня. Житомирскую трассу замело снегом – на дороге стало опасно

В Киевской области идет снег / Фото: Коллаж: Сегодня

Житомирскую трассу 20 декабря замело снегом. По прогнозам синоптиков погода ухудшится по всей стране.

Фото опубликовал Киев Власть в Telegram.

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"До Киева всего 50 км", – пишут в Сети.

На трассе ухудшились погодные условия

По прогнозам синоптиков погода в Киеве резко ухудшится, ожидаются сильные морозы. До 13 градусов мороза с 22 декабря по Киевской области.

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Главные советы во время гололедицы

соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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