Фото дня. Житомирскую трассу замело снегом – на дороге стало опасно

В Киевской области идет снег / Фото: Коллаж: Сегодня
Житомирскую трассу 20 декабря замело снегом. По прогнозам синоптиков погода ухудшится по всей стране.
Фото опубликовал Киев Власть в Telegram.
"До Киева всего 50 км", – пишут в Сети.
На трассе ухудшились погодные условия
По прогнозам синоптиков погода в Киеве резко ухудшится, ожидаются сильные морозы. До 13 градусов мороза с 22 декабря по Киевской области.
Главные советы во время гололедицы
- соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Раньше мы писали:
- В понедельник, 20 декабря, в Киеве прогнозируют влажную погоду. Кроме того, будет мороз.
- В понедельник, 20 декабря, в Украине прогнозируется влажная погода. Кроме того, местами ожидаются заморозки.