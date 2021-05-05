Фото дня. Пассажиры штурмуют киевский метрополитен после выходных

Киевляне после отдыха и отмены локдауна рынулись в столичную подземку – что там творится утром 5 мая

/ Фото: Сегодня

В киевском метрополитене утром 5 мая собралась толпа из пассажиров. Большую очередь у турникетов в подземке объяснили ограничениями в связи с карантином.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Несмотря на то, что жесткие ограничения отменили еще 1 мая, никаких перемен в столице особо не ощущалось. В транспорте было так же мало людей, в ресторанах, ТРЦ много посетителей не было за небольшими исключениями.

/ Фото: Сегодня

А вот сегодня, в первый день после праздничных выходных – отмена карантина стала более чем заметна.

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Так, на станции метро "Позняки" собралась целая очередь к турникетам. В метрополитене объявили, что это результат карантинных ограничений оранжевой зоны и первого рабочего дня после локдауна и длинных выходных.

/ Фото: Сегодня

Напомним, ранее мы показывали, как киевляне штурмовали ТРЦ в первый день после локдауна.

Как известно, в Киеве с 1 мая смягчили карантинные ограничения. Работу возобновляет весь общественный транспорт, а также кафе и рестораны.