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Локдаун в Киеве отменяют. Что и когда разрешат

28 апреля, 12:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В столице улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому местные власти приняли решение смягчить ряд ограничений – список

В Киеве с 1 мая смягчают карантинные ограничения. Работу возобновляет весь общественный транспорт, а также кафе и рестораны.

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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Что будет работать?

  • весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм);
  • заведения торговли;
  • торгово-развлекательные центры;
  • рынки;
  • ярмарки;
  • общепит;
  • спортивные залы и фитнес-центры;
  • центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

А что с учебой?

5 мая город восстановится учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

"Ограничения дали положительный результат, но это не значит, что мы преодолели вирус", – добавил Кличко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве за сутки обнаружили более тысячи новых случаев COVID-19.

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Также напомним, в Украине вакцинировали против COVID-19 еще 19 590 человек.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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