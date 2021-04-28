Локдаун в Киеве отменяют. Что и когда разрешат

В Киеве с 1 мая смягчают карантинные ограничения. Работу возобновляет весь общественный транспорт, а также кафе и рестораны.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
Что будет работать?
- весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм);
- заведения торговли;
- торгово-развлекательные центры;
- рынки;
- ярмарки;
- общепит;
- спортивные залы и фитнес-центры;
- центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).
А что с учебой?
5 мая город восстановится учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.
Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
"Ограничения дали положительный результат, но это не значит, что мы преодолели вирус", – добавил Кличко.
Ранее мы сообщали, что в Киеве за сутки обнаружили более тысячи новых случаев COVID-19.
Также напомним, в Украине вакцинировали против COVID-19 еще 19 590 человек.
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