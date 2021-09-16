ГАСИ разрешила строительство ЖК на территории авиационного университета в Киеве

На территории учебного заведения планируют построить ЖК / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственная строительно-архитектурная инспекция (ГАСИ) выдала разрешение на строительство жилого комплекса на территории Национального авиационного университета в Киеве. Теперь там может появиться более 1600 квартир.

Об этом стало известно из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Согласно данным, на территории НАУ на улице Любомира Гузара планируют построить жилые дома с подземным паркингом и спортивный комплекс.

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Так, соответствующее разрешение ГАСИ выдала 14 сентября – в последний рабочий день перед ликвидацией.

Что изменится после ликвидации ГАСИ

Заказчик сам будет регистрировать права на выполнение подготовительных и строительных работ через электронную систему, если все основные разрешения (право на землю, градостроительные условия, экспертиза) уже занесены в электронную систему или соответствующие реестры.

на выполнение подготовительных и строительных работ через электронную систему, если все основные разрешения (право на землю, градостроительные условия, экспертиза) уже занесены в электронную систему или соответствующие реестры. Регистрацию прав на начало строительства будут выполнять нотариусы и государственные регистраторы прав на недвижимое имущество.

Функцию проверки соответствия проектной документации ГСН и прочим нормам передадут специализированным экспертным организациям, для которых предусмотрят усиленную уголовную, административную и имущественную ответственность.

Электронная система сможет автоматически блокировать действия нечестных застройщиков, которые ранее пользовались поддельными печатями и экспертными отчетами.

Предусматривается механизм защиты исторических памятников.

Напомним, в марте 2020 года Зеленский и Шмыгаль объявили о ликвидации ГАСИ, при этом власти учли пожелания застройщиков и инвесторов. Мы разбирались, насколько подешевеют новостройки после ликвидации ГАСИ.