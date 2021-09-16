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ДАБІ дозволила будівництво ЖК на території авіаційного університету в Києві

Ольга Кравченко
16 вересня, 12:33
Дозвіл видали 14 вересня – це останній робочий день перед ліквідацією ДАБІ

На території навчального закладу планують побудувати ЖК / Фото: Колаж: Сьогодні

Державна будівельно-архітектурна інспекція (ДАБІ) видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на території Національного авіаційного університету в Києві. Тепер там може з'явитися більше 1600 квартир.

Про це стало відомо з Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

Згідно з даними, на території НАУ на вулиці Любомира Гузара планують побудувати житлові будинки з підземним паркінгом та спортивний комплекс.

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ДАБІ видала дозвіл 14 вересня – в останній робочий день перед ліквідацією.

Що зміниться після ліквідації ДАБІ

  • Замовник сам буде реєструвати права на виконання підготовчих і будівельних робіт через електронну систему, якщо всі основні дозволи (право на землю, містобудівні умови, експертиза) вже занесені в електронну систему або відповідні реєстри.
  • Реєстрацію прав на початок будівництва виконуватимуть нотаріуси і державні реєстратори прав на нерухоме майно.
  • Функцію перевірки відповідності проєктної документації ДБН та іншим нормам передадуть спеціалізованим експертним організаціям, для яких передбачать посилену кримінальну, адміністративну та майнову відповідальність.
  • Електронна система зможе автоматично блокувати дії нечесних забудовників, які раніше користувалися підробленими печатками та експертними звітами.
  • Передбачається механізм захисту історичних пам'яток.

Нагадаємо, у березні 2020 року Зеленський і Шмигаль оголосили про ліквідацію ДАБІ, тоді влада врахувала побажання забудовників і інвесторів. Ми розбиралися, наскільки подешевшають новобудови після ліквідації ДАБІ.

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