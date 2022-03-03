Глава Гостомельской ОТГ чудом оказался жив – думали, его расстреляли оккупанты. Подробности

Прилипко попал под обстрел, но он жив

Глава Гостомельськой ОТГ под Киевом Юрий Прилипко жив – информация о том, что его расстреляли российские военные, не подтвердилась.

Два часа назад политолог Юрий Романенко на своей странице в Facebook соообщил со ссылкой на очевидцев, что глава Гостомельской ОТГ погиб.

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"Русские оккупанты расстреляли главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко. Об этом мне сообщили очевидцы. По их словам, твари зашли во двор его дома и застрелили Юрия Ильича", – сообщил Романенко.

От также добавлял, что военнослужащие ВСУ зашли в аэропорт Гостомеля и гонят кадыровцев из Бучи по Варшавской трассе, такж бои идут возле путепровода между Ворзелем и Бучей.

Позже политолог написал, что ему позвонил один из местных депутатов и сказал, что Юрий Прилипко жив. Как сообщили Романенко, глава ОТГ вместе с группой волонтёров попал под обстрел, который продолжается и сейчас. В результате обстрела погиб один из волонтёров. Имя погибшего волонтера он не указал.

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Романенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что Прилипко расстреляли российские военные

Полиция Киевской области в комментарии "Сегодня" также опровергла информацию о гибели Юрия Прилипко.

Как ранее сообщал "Сегодня":

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