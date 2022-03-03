Голова Гостомельської ОТГ дивом виявився живим – думали, його розстріляли окупанти. Деталі

Прилипко потрапив під обстріл, але він живий
Голова Гостомельської ОТГ під Києвом Юрій Приліпко живий – Інформація про те, що його розстріляли російські військові, не підтвердилася.
Дві години тому політолог Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook повідомив з посиланням на очевидців, що голова Держтомельської ОТГ загинув.
" Російські окупанти розстріляли голову Держтомельської ОТГ Юрія Приліпка . Про це мені повідомили очевидці. За їхніми словами, тварюки зайшли у двір його будинку та застрелили Юрія Ілліча", – повідомив Романенко.
Він також додав, що військовослужбовці ЗСУ зайшли в аеропорт Гостомелю і женуть кадировців з Бучі по Варшавській трасі, також бої йдуть біля шляхопроводу між Ворзелем і Бучею.
Пізніше політолог написав, що йому зателефонував один із місцевих депутатів та сказав, що Юрій Приліпко живий . Як повідомили Романенка, голова ОТГ разом із групою волонтерів потрапив під обстріл, який триває і зараз. Внаслідок обстрілу загинув один із волонтерів. Ім'я загиблого волонтера він не вказав.
Поліція Київської області у коментарі "Сегодня" також спростувала інформацію про загибель Юрія Приліпка.
Як раніше повідомляв "Сегодня":
- Голова Київської ОДА Олексій Кулеба вранці 3 березня повідомив, що ворог продовжив обстріл Ірпеня та Гостомеля.
- Народний депутат із "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко опублікував відео після початку боїв у Гостомелі з російськими окупантами. На відео – палаючі машини з літерою V, а також "Мрія", що догорає. Точна дата зйомки невідома.
- 27 лютого російські війська знищили найбільший транспортний літак у світі АН-225 "Мрія" – він згорів у результаті авіаудару аеропортом у Гостомелі.