Главная елка страны: какой она будет и как будут праздновать киевляне (фото)

Елку показали с высоты птичьего полета / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве активно ведутся работы по организации новогоднего праздника на Софийской площади. Мастера уже готовят декорации, гирлянды и игрушки. Сайт "Сегодня" узнал, какой в этом году будет главная елка страны и как пройдут новогодние праздники в центре столицы.

Шире на три метра

Над главной елкой появится купол в виде звездного неба, его сделают из гирлянд теплого цвета. Он займет площадь диаметром почти 70 метров.

"Высота новогодней елки, как и в прошлом году составит 31 метр. Над ней подвесим гирлянды в виде большого купола. Они будут светиться теплыми огнями – от белого до красного. Цветовая гамма постоянно будет меняться и расходиться в стороны от елки. Ее в этом году мы сделаем пышной, больше от прошлогодней по ширине на три метра, причем по всей высоте", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, организатора новогоднего праздника на Софийской площади.

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Вокруг елки в этом году будет множество гирлянд. Фото: Folk Ukraine

Монтировать главную елку страны начнут уже 25 ноября. Открытие и зажжение праздничных огней запланировано, как всегда, на 19 декабря.

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Какими будут игрушки?

Как заверяют организаторы новогоднего праздника, главную елку страны украсят новыми игрушками.

"В этом году украшения будут золотого и красного цветов. 15 тысяч – золотых игрушек и 10 тысяч красного цвета. Золотого должно быть больше, поскольку главная елка в этом году посвящается Рождеству. Это будут небольшие шарики, которыми мы украсим ветки новогоднего дерева", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий.

Украшения будут в золотом и красном цвете. Фото: Folk Ukraine

Кроме того, главную елочку обовьют гирляндой длинной в 10 тысяч километров.

Рождественский вертеп

Поскольку в этом году праздник на Софийской площади посвящен Рождеству, то основание главной елки страны сделают в виде рождественского вертепа, на котором изобразят сцены рождения Иисуса Христа.

Под елкой будет расположен рождественский вертеп. Фото: Folk Ukraine

Каждый желающий сможет подойти к нему близко и рассмотреть персонажей в деталях. Организаторы уверены, что вертеп создаст для киевлян праздничное настроение.

"Вертеп у основания елки запланирован больших размеров. В нем установят 36 скульптур рождественских героев – волхвы, ангелы, животные. Каждую скульптуру будут вырезать из дерева и раскрашивать. Их начали мастерить в сентябре. Надеюсь наш вертеп порадует киевлян, и они ощутят приближение сказочного Рождества", – добавляет Игорь Добруцкий.

Каток со звездами вокруг Богдана

На площади появятся традиционные домики по продаже еды и сувениров. Организаторы планируют сделать яркую входную группу в новогодний городок.

Новогодний городок порадует киевлян и гостей столицы. Фото: Folk Ukraine

Также тут смонтируют праздничную сцену для выступления артистов. Выделят зону для танцев, где будет играть музыка с рождественскими мотивами.

2022 год киевляне будут встречать ярко. Фото: Folk Ukraine

Но самый большой сюрприз ожидает киевлян возле памятника Богдану Хмельницкого. В этом году тут появится каток, его сделают вокруг монумента. Над катком установят праздничную иллюминацию в виде звездного пути, шириной в четыре метра.

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