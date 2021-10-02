Головна ялинка країни: якою вона буде і як святкуватимуть кияни (фото)

Ялинку показали з висоти пташиного польоту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві активно ведуться роботи по організації новорічного свята на Софійській площі. Майстри вже готують декорації, гірлянди та іграшки. Сайт "Сьогодні" дізнався, якою цьогоріч буде головна ялинка країни і як пройдуть новорічні свята в центрі столиці.

Ширша на три метри

Над головною ялинкою з'явиться купол у вигляді зоряного неба, його зроблять із гірлянд теплого світіння. Він займе площу діаметром майже 70 метрів.

"Висота новорічної ялинки, як і минулого року, складе 31 метр. Над нею підвісимо гірлянди у вигляді великого купола. Вони будуть світитися теплими вогнями – від білого до червоного. Колірна гамма постійно буде змінюватися і розходитися в сторони від ялинки. Її цьогоріч ми зробимо пишною, більше від минулорічної по ширині на три метри, причому по всій висоті", – розповідає сайту "Сегодня" Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, організатора новорічного свята на Софійській площі.

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Навколо ялинки в цьому році буде безліч гірлянд. Фото: Folk Ukraine

Монтувати головну ялинку країни почнуть вже 25 листопада. Відкриття та запалення святкових вогнів заплановано, як завжди, на 19 грудня.

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Якими будуть іграшки?

Як запевняють організатори новорічного свята, головну ялинку країни прикрасять новими іграшками.

"У цьому році прикраси будуть золотого і червоного кольорів. 15 тисяч золотих іграшок і 10 тисяч червоного кольору. Золотого має бути більше, оскільки головна ялинка цього року присвячується Різдву. Це будуть невеликі кульки, якими ми прикрасимо гілки новорічного дерева", – розповідає сайту "Сьогодні" Ігор Добруцький.

Прикраси будуть в золотому і червоному кольорі. Фото: Folk Ukraine

Крім того, головну ялинку прикрасять гірляндою довжиною в 10 тисяч кілометрів.

Різдвяний вертеп

Оскільки в цьому році свято на Софійській площі присвячене Різдву, то підставу головної ялинки країни зроблять у вигляді різдвяного вертепу, на якому зобразять сцени народження Ісуса Христа.

Під ялинкою буде розташований різдвяний вертеп. Фото: Folk Ukraine

Кожен бажаючий зможе підійти до нього близько і розглянути персонажів у деталях. Організатори впевнені, що вертеп створить для киян святковий настрій.

"Вертеп біля основи ялинки заплановано великих розмірів. У ньому встановлять 36 скульптур різдвяних героїв – волхви, ангели, тварини. Кожну скульптуру будуть вирізати з дерева і розфарбовувати. Їх почали майструвати в вересні. Сподіваюся наш вертеп порадує киян, і вони відчують наближення казкового Різдва", – додає Ігор Добруцький.

Каток із зірками навколо Богдана

На площі з'являться традиційні будиночки з продажу їжі та сувенірів. Організатори планують зробити яскраву вхідну групу в новорічне містечко.

Новорічний містечко порадує киян і гостей столиці. Фото: Folk Ukraine

Також тут змонтують святкову сцену для виступу артистів. Виділять зону для танців, де буде грати музика з різдвяними мотивами.

2022 рік кияни зустрічатимуть яскраво. Фото: Folk Ukraine

Але найбільший сюрприз очікує киян біля пам'ятника Богдану Хмельницького. Цього року тут з'явиться ковзанка, її зроблять навколо монумента. Над катком встановлять святкову ілюмінацію у вигляді зоряного шляху, шириною в чотири метри.

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