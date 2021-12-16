Глаз не оторвать. КГГА подсветили крымскотатарским орнаментом Орьнек (фото)

Орьнек внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО/Фото: КГГА, коллаж: "Сегодня"
В Киеве КГГА засияла крымскотатарским орнаментом Орьнек, который 16 декабря включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание засветили вечером.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале КГГА.
Что такое Орьнек?
Орьнек — это система символов, каждый из которых имеет уникальное значение и смысл. Кроме того, многие символы используются как защитные обереги. Орнамент является важным для современной крымскотатарской культуры и уникальной составляющей культуры, искусства и истории Украины.
ЮНЕСКО
"Орьнек — крымскотатарский орнамент и знания о нем" стал четвертым украинским элементом, включенным в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.
Всемирное наследие ЮНЕСКО
По информации Википедии, мировое наследие ЮНЕСКО выдающиеся культурные и природные ценности, которые считаются достоянием всего человечества. Эти ценности перечислены в списке ЮНЕСКО.
Статус объекта Всемирного наследия дает следующие преимущества:
- Дополнительные гарантии сохранения и целостности уникальных природных и культурных комплексов.
- Повышает престиж территорий и учреждений, которые ими занимаются.
- Способствует популяризации включенных в Список объектов и развитию альтернативных видов природопользования (в первую очередь, экологического туризма).
- Обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объектов мирового культурного и природного наследия, в первую очередь, из фонда мирового наследия.
- Способствует организации мониторинга и контроля за состоянием сохранения природных и культурных объектов.
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