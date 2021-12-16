Око не відірвати. КМДА підсвітили кримськотатарським орнаментом Орьнек (фото)

Орьнек внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО/Фото: КМДА, колаж: "Сьогодні"
У Києві КМДА засяяла кримськотатарським орнаментом Орьнек, який 16 грудня включили до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Будівлю засвітили увечері.
Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі КМДА.
Що таке Орьнек?
Орьнек — це система символів, кожен із яких має унікальне значення і сенс. Крім того, багато символів використовуються як захисні обереги. Орнамент є важливим для сучасної кримськотатарської культури та унікальною складовою культури, мистецтва та історії України.
ЮНЕСКО
"Орьнек — кримськотатарський орнамент та знання про нього" став четвертим українським елементом, включеним до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства.
Світова спадщина ЮНЕСКО
За інформацією Вікіпедії, світова спадщина ЮНЕСКО — видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в Списку ЮНЕСКО.
Статус об'єкта Світової спадщини дає такі переваги:
- Додаткові гарантії збереження і цілісності унікальних природних і культурних комплексів.
- Підвищує престиж територій і установ, які ними опікуються.
- Сприяє популяризації включених у Список об'єктів і розвитку альтернативних видів природокористування (у першу чергу, екологічного туризму).
- Забезпечує пріоритетність у залученні фінансових коштів для підтримки об'єктів Світової культурної та природної спадщини, у першу чергу, з Фонду Світової спадщини.
- Сприяє організації моніторингу і контролю за станом збереження природних і культурних об'єктів.
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