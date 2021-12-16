Око не відірвати. КМДА підсвітили кримськотатарським орнаментом Орьнек (фото)

Орьнек внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО/Фото: КМДА, колаж: "Сьогодні"

У Києві КМДА засяяла кримськотатарським орнаментом Орьнек, який 16 грудня включили до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Будівлю засвітили увечері.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі КМДА.

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Що таке Орьнек?

Орьнек — це система символів, кожен із яких має унікальне значення і сенс. Крім того, багато символів використовуються як захисні обереги. Орнамент є важливим для сучасної кримськотатарської культури та унікальною складовою культури, мистецтва та історії України.

Будівлю КМДА засвітили увечері 16 грудня/Фото: КМДА

На будівлі зображений кримськотатарський орнамент Орьнек/Фото: КМДА

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Багато символів Орьнек використовують як обереги/Фото: КМДА

Орьнек став четвертим українським елементом, включеним до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства/Фото: КМДА

ЮНЕСКО

"Орьнек — кримськотатарський орнамент та знання про нього" став четвертим українським елементом, включеним до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства.

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Світова спадщина ЮНЕСКО

За інформацією Вікіпедії, світова спадщина ЮНЕСКО — видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Ці цінності перелічені в Списку ЮНЕСКО.

Статус об'єкта Світової спадщини дає такі переваги:

Додаткові гарантії збереження і цілісності унікальних природних і культурних комплексів.

Підвищує престиж територій і установ, які ними опікуються.

Сприяє популяризації включених у Список об'єктів і розвитку альтернативних видів природокористування (у першу чергу, екологічного туризму).

Забезпечує пріоритетність у залученні фінансових коштів для підтримки об'єктів Світової культурної та природної спадщини, у першу чергу, з Фонду Світової спадщини.

Сприяє організації моніторингу і контролю за станом збереження природних і культурних об'єктів.

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