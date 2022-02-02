Гололед и снег: когда в Киеве изменится погода

Ближе к вечеру осадки в городе прекратятся / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киевезавтра, 3 февраля, будет пасмурной. Утром и днем возможен небольшой мокрый снег, который к вечеру закончится. Также синоптики обещают гололедицу.

Об этом сообщает gismeteo.

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Облака покроют небо до самого вечера. Утром и днем будет небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до 6 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать около 0 градусов.

Синоптики предупреждают водителей про гололедицу, которая будет на дорогах утром. Также в городе будет ветер 7-12 м/с.

Погода в Киеве на 3 февраля. Фото: gismeteo.

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Какая будет температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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