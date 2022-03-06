Город отваги. У Киева появился официальный Twitter

Киев - город отваги. Фото Reuters/Никита Титов

У столицы Украины появилась официальная страница в сервисе микроблогов Twitter. Страничка создана только в марте, но уже имеет синюю галочку – знак, которым сервис отмечает проверенные ресурсы.

Аккаунт называется Kyiv. The City of Courage, а аватаркой для него стала иллюстрация художника Никиты Титова.

Реклама

Хотя страница создана недавно, и в ней только одна запись на английском языке, на нее уже подписаны посольство США в Украине, журналисты и политики. У самого киевского аккаунта только одна подписка – на официальный аккаунт Украины.

Реклама

В России запретили Facebook и Twitter

4 марта Роскомнадзор объявил о запрете Facebook. Официального решения о Twitter не было, но пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к сервису.

Позже стало известно, что социальная сеть попала в реестр Роскомнадзора 24 февраля по статье 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Кроме того, Роскомнадзор направил письмо администрации социальной сети TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов "РИА Новости". Так что в ближайшее время можно ожидать ухода из РФ и этого сервиса.

Реклама

Перед этим Роскомнадзор пожаловался на Google – вместо рекламы показывает фото убитых российских солдат. Организации пригрозили штрафами и блокировкой.

Также Роскомнадзор пригрозил блокировкой Wikipedia за статью "Вторжение России в Украину".