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Готов ли Киев ко вторжению? Мы проверили бомбоубежища столицы (фото, видео)

Валентина Шаповал
8 декабря, 14:31
Одновременно можно защитить почти 3 млн человек

Самое главное во время чрезвычайной ситуации быстрее найти любое укрытие/Коллаж "Сегодня"

В столице начали проверять бомбоубежища на фоне напряженной ситуации на границах Украины с Россией. Сайт "Сегодня" узнал, сколько укрытий есть в городе.

Укрытий в городе достаточно?

Всего в Киеве почти 5 тысяч защитных сооружений.

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"Они расположены на предприятиях критической инфраструктуры. Они для защиты максимально работающей смены на самом предприятии. Также есть еще один вариант защитных сооружений. Это объекты двойного использования", – рассказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

К объектам двойного использования относятся:

  • подвальные и полуподвальные помещения,
  • углубленные станции метрополитена,
  • подземные паркинги,
  • подземные переходы.

Одновременно можно защитить 2 миллиона 800 тысяч человек. Все они рассчитаны до 3 часов пребывания.

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Бомбоубежище на территории паркинга в Киеве. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Куда лучше бежать в случае ЧС

По словам директора департамента муниципальной безопасности КГГА, самое главное во время чрезвычайной ситуации быстрее найти любое укрытие, которое находится рядом.

"Я советую максимально быстро находить укрытие, а какое будет укрытие возле вас – метрополитен или подземный переход – это будет зависеть от ситуации, где вы находитесь", – добавляет Роман Ткачук.

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Бомбоубежище в Киеве. Фото: Дмитрий Гордийчук, Александр Марущак, "Сегодня"

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