Готов ли Киев ко вторжению? Мы проверили бомбоубежища столицы (фото, видео)

Самое главное во время чрезвычайной ситуации быстрее найти любое укрытие/Коллаж "Сегодня"
В столице начали проверять бомбоубежища на фоне напряженной ситуации на границах Украины с Россией. Сайт "Сегодня" узнал, сколько укрытий есть в городе.
Укрытий в городе достаточно?
Всего в Киеве почти 5 тысяч защитных сооружений.
"Они расположены на предприятиях критической инфраструктуры. Они для защиты максимально работающей смены на самом предприятии. Также есть еще один вариант защитных сооружений. Это объекты двойного использования", – рассказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.
К объектам двойного использования относятся:
- подвальные и полуподвальные помещения,
- углубленные станции метрополитена,
- подземные паркинги,
- подземные переходы.
Одновременно можно защитить 2 миллиона 800 тысяч человек. Все они рассчитаны до 3 часов пребывания.
Куда лучше бежать в случае ЧС
По словам директора департамента муниципальной безопасности КГГА, самое главное во время чрезвычайной ситуации быстрее найти любое укрытие, которое находится рядом.
"Я советую максимально быстро находить укрытие, а какое будет укрытие возле вас – метрополитен или подземный переход – это будет зависеть от ситуации, где вы находитесь", – добавляет Роман Ткачук.