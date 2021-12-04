Готова только основа. Как монтируют главную елку страны

На Софийской площади продолжается монтаж новогоднего катка / Фото: Коллаж: Сегодня

На Софийской площади продолжается монтаж главной елки страны. Рабочие уже собрали противовес для установки новогоднего дерева.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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В основу елки заложили бетонные блоки весом более 100 тонн. Их устанавливают при помощи автокрана.

"Сегодня закончим сборку основы елки. Над ней установим металлические конструкции, чтобы все было надежно. А вот первые части елки будем монтировать уже завтра", – рассказали нам рабочие.

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Вокруг основы для елки установили 13 черных тумб. На них установят конструкции для крепления гирлянд.

Также на Софийской площади продолжается монтаж новогоднего катка вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

Рабочие устанавливают конструкции, которые будут служить входом в новогодний городок на Софийской площади. Также сюда уже завезли первые новогодние домики, в которых будут продавать сувениры. Но пока к их сборке еще не приступили.

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В Одессе поставили каток и елку в парке

В Одессе в парке Шевченко начал работать открытый каток. Рядом с ним также украшают большую новогоднюю елку.

Так, ежедневно с 10 до 23 часов все желающие могут покататься на коньках и полюбоваться елкой. В темное время лед подсвечивают прожекторами, а елка будет светиться сама.

Также в парке можно выпить стакан горячего глинтвейна и попробовать различные вкусности.

Елка, которую нарядили в пятницу, 3 декабря, вполне сможет принести много радости окружающим.

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