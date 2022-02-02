Готовятся к худшему? В Киеве набирают резервистов в терроборону столицы – стрим

Киевлян набирают в ряды теробороны столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжают набирать резервистов в бригаду территориальной обороны. Сегодня, 2 февраля, жители столицы приходят в центр резервистов и записываются в лавы самообороны.

Журналисты "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию, что происходит на месте.

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Что известно о терробороне Киева?

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах Украины побуждают подготовиться к разным сценариям событий. Для обороны столицы в случае агрессии РФ власти создают штаб теробороны.

В условиях партизанского боя гражданские объекты столицы могут стать неприступными фортификациями. Например: на спортивном стадионе силы обороны Киева могут разместить военную технику, транспортные развязки станут опорными пунктами и блокпостами. А каждый дом в городе будет прибежищем для снайперов. Бойцы теробороны считают, что наземная операция, в случае вторжения в Украину, может стать для РФ роковым этапом войны.

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В Минобороны раскритиковали действия Кличко, заявив, что местные власти "политизируют дело организации территориальной обороны".

"Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – сказал министр обороны Алексей Резников.