На случай вторжения РФ: в Киеве развернут систему территориальной обороны

Также в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы

В Киеве система терробороны города должна быть развернута в ближайшее время. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по безопасности и территориальной обороне столицы. Городской голова заявил, что нужно быть готовыми к разным возможным сценариям событий. Так, система терробороны города должна быть развернута в ближайшее время.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Нужно готовиться к разным сценариям событий

Кличко сказал, что заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему.

"У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что от безопасности в столице во многом зависит стабильная ситуация в стране.

Кличко также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве – более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.

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Кличко провел важное совещание. Фото: пресс-служба Кличко

В столице создадут штаб территориальной обороны

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрей Крищенко сообщил, что столица создает штаб территориальной обороны. Система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Также в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.

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Набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.

Совещание по безопасности и территориальной обороне столицы. Фото: пресс-служба Кличко

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