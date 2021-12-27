На случай вторжения РФ: в Киеве развернут систему территориальной обороны

Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по безопасности и территориальной обороне столицы. Городской голова заявил, что нужно быть готовыми к разным возможным сценариям событий. Так, система терробороны города должна быть развернута в ближайшее время.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Нужно готовиться к разным сценариям событий
Кличко сказал, что заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему.
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"У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений", – подчеркнул Кличко.
Он отметил, что от безопасности в столице во многом зависит стабильная ситуация в стране.
Кличко также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве – более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.
Кличко провел важное совещание. Фото: пресс-служба Кличко
В столице создадут штаб территориальной обороны
Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрей Крищенко сообщил, что столица создает штаб территориальной обороны. Система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Также в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.
Набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.
Совещание по безопасности и территориальной обороне столицы. Фото: пресс-служба Кличко
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