Готовятся к вторжению РФ? Киевлян разбудит вой сирен

В Киеве готовятся к возможному наступлению РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как в Украине заговорили о возможном вторжении России, в КГГА решили проверить, хорошо ли работает система оповещения на случай чрезвычайной ситуации. В Киеве в конце декабря одновременно по всему городу прозвучат тревожные сигналы сирен.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

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Включать сирены будут одновременно по команде мэра Виталия Кличко.

"Цель – провести техническую проверку работоспособности городской системы оповещения. Каждую среду ее проверяют сотрудники "Укртелекома" и составляет акты, но мы хотим ее включить в городе одновременно, чтобы оценить работоспособность", – пояснили в Департаменте муниципальной безопасности.

Ранее систему оповещения в Киеве не включали, чтобы лишний раз не беспокоить жителей города. Известно, что сирена будет звучать три минуты, она включается с определенной периодичностью.

Как воспримут звучание сирен киевляне, сможем оценить уже в ближайшее время. Проверка начнется ближе к концу декабря.

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К чему готовятся?