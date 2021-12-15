Готовятся к вторжению РФ? Киевлян разбудит вой сирен

В Киеве готовятся к возможному наступлению РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
После того, как в Украине заговорили о возможном вторжении России, в КГГА решили проверить, хорошо ли работает система оповещения на случай чрезвычайной ситуации. В Киеве в конце декабря одновременно по всему городу прозвучат тревожные сигналы сирен.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.
Включать сирены будут одновременно по команде мэра Виталия Кличко.
"Цель – провести техническую проверку работоспособности городской системы оповещения. Каждую среду ее проверяют сотрудники "Укртелекома" и составляет акты, но мы хотим ее включить в городе одновременно, чтобы оценить работоспособность", – пояснили в Департаменте муниципальной безопасности.
Ранее систему оповещения в Киеве не включали, чтобы лишний раз не беспокоить жителей города. Известно, что сирена будет звучать три минуты, она включается с определенной периодичностью.
Как воспримут звучание сирен киевляне, сможем оценить уже в ближайшее время. Проверка начнется ближе к концу декабря.
К чему готовятся?
- В Украине все больше на слуху тема наращивания войск и техники РФ на границе с Украиной. Многие предполагают, что Россия готовится к вторжению. Например, начальник ГУ разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года.
- А генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что сейчас РФ держит бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ.
- Тем временем США и НАТО тоже готовятся к вторжению России в Украину. Западные страны все же подготовят ответ Москве на случай ее вторжения.
- В Генштабе РФ, как всегда, говорят, что никакого вторжения в Украину не планируется, а скопление войск вблизи украинских границ – обычная "рутинная практика".
- В Харьковской области из-за этих слухов даже провели учения подразделений территориальной обороны. Батальоны теробороны и все желающие учились защищать регион на случай атаки.