Хасиды едут в Умань: в международном аэропорту "Борисполь" дежурят более сотни копов

В дни прибытия паломников-хасидов усилили охрану. Фото: коллаж "Сегодня"

В Умани завершают подготовку к приему тысяч паломников-хасидов, чтобы они могли согласно своим традициям отпраздновать иудейский новый год (Рош ха-Шана), что им не удалось сделать в 2020 году. Более 120 полицейских Киевщины сейчас обеспечивают безопасность и порядок в международном аэропорту "Борисполь" во время прилета паломников на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

"Полиция Киевщины проводит комплекс мер безопасности, чтобы израильтяне и граждане других иностранных государств провели праздник иудейского Нового года в безопасности", – отметил заместитель начальника полиции Киевской области Максим Очеретяный.

Ситуационный центр на территории аэропорта. Фото: Нацполиция области/Facebook

Отметим, что на территории аэропорта Борисполь развернули Ситуационный центр, который систематизирует поступающую информацию, также координирует деятельность нарядов.

Хасиды начинают прилетать в Украину. Фото: Нацполиция области/Facebook

Почему хасиды совершают паломничество в Умань

Паломничество хасидов в Умань – паломничество евреев, исповедующих одно из течений иудаизма хасидизм, а именно брацлавские хасиды.

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Все евреи, которые представляют брацлавское течение хасидизма, считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана. Они также считают, что если они встретят Новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым для них. Они приезжают в Умань целыми общинами, вместе с детьми. Некоторые хасиды приезжают несколько раз за жизнь, некоторые – ежегодно.

Те евреи, которые не имеют средств на поездку на Украину, обращаются за помощью к специальным структурам Израиля, занимающимся благотворительностью. Они оплачивают проезд общине, предоставляют им продукты и средства на аренду жилья в Умани.

С 2010 года между Украиной и Израилем было подписано соглашение о взаимном безвизовом въезде в страну. Благодаря этому ожидалось массовое паломничество хасидов в Украину. Однако по некоторым причинам много хасидов так и не попали в Умань. В 2018 году в Умани было уже около ста тысяч хасидов. В 2010 году был юбилей цадика Нахмана — 200 лет со дня смерти.

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