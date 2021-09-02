Хасиди їдуть до Умані: в міжнародному аеропорту "Бориспіль" чергують більше сотні копів

У дні прибуття паломників-хасидів посилили охорону. Фото: колаж "Сьогодні"
В Умані завершують підготовку до прийому тисяч паломників-хасидів, щоб вони могли відповідно до своїх традицій відсвяткувати іудейський новий рік (Рош ха-Шана), що їм не вдалося зробити в 2020 році. Більше 120 поліцейських Київщини зараз забезпечують безпеку і порядок у міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час прильоту паломників на територію України.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.
"Поліція Київщини проводить комплекс безпекових заходів аби ізраїльтяни та громадяни інших іноземних держав провели свято юдейського Нового року у безпеці", – зазначив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний.
Відзначимо, що на території аеропорту Бориспіль розгорнули Ситуаційний центр, який систематизує інформацію, яка надходить, також координує діяльність нарядів.
Чому хасиди здійснюють паломництво до Умані
Паломництво хасидів до Умані – паломництво євреїв, які сповідують одне з течій іудаїзму хасидизм, а саме брацлавські хасиди.
Всі євреї, які представляють брацлавську течію хасидизму, вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть Новий рік (Рош ха-Шана) біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим для них. Вони приїжджають до Умані цілими громадами, разом з дітьми. Деякі хасиди приїжджають кілька разів за життя, деякі – щорічно.
Хасидів пустять до Умані: названі умови
Ті євреї, які не мають коштів на поїздку на Україну, звертаються за допомогою до спеціальних структур Ізраїлю, які займаються благодійністю. Вони оплачують проїзд громаді, надають їм продукти і засоби на оренду житла в Умані.
З 2010 року між Україною і Ізраїлем було підписано угоду про взаємний безвізовий в'їзд в країну. Завдяки цьому очікувалося масове паломництво хасидів в Україну. Однак з деяких причин багато хасидів так і не потрапили до Умані. У 2018 року же в Умані було вже близько ста тисяч хасидів. У 2010 році був ювілей цадика Нахмана – 200 років від дня смерті.
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