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Холодно, но без снега: погода в Киеве 26 января

Владимир Козырь
26 января, 07:00
Сегодня в столице будет облачно, а также прогнозируют мороз

Из-за мороза в столице возможна гололедица/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в среду, 26 января, в течение всего дня будет пасмурной. В столице прогнозирую "минусовую" температуру. Столбики термометров будут достигать 5 градусов мороза.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Сегодня в Киеве осадки в течение дня не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -2 до -5 градусов. Скорость ветра – 2-3 м/с. Мороз на улице может вызвать гололедицу на дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными!

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.