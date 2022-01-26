Холодно, но без снега: погода в Киеве 26 января

Из-за мороза в столице возможна гололедица/Коллаж: "Сегодня"
Погода в Киеве в среду, 26 января, в течение всего дня будет пасмурной. В столице прогнозирую "минусовую" температуру. Столбики термометров будут достигать 5 градусов мороза.
Об этом сообщает sinoptik.ua.
Сегодня в Киеве осадки в течение дня не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -2 до -5 градусов. Скорость ветра – 2-3 м/с. Мороз на улице может вызвать гололедицу на дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.