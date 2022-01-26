Холодно, но без снега: погода в Киеве 26 января

Из-за мороза в столице возможна гололедица/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в среду, 26 января, в течение всего дня будет пасмурной. В столице прогнозирую "минусовую" температуру. Столбики термометров будут достигать 5 градусов мороза.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Сегодня в Киеве осадки в течение дня не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -2 до -5 градусов. Скорость ветра – 2-3 м/с. Мороз на улице может вызвать гололедицу на дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными!

Рекомендации для пешеходов во время гололеда: