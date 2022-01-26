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Холодно, але без снігу: погода у Києві 26 січня

Володимир Козир
26 січня, 07:00
Сьогодні у столиці буде хмарно, а також прогнозують мороз

Через мороз у столиці можлива ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у середу, 26 січня, протягом всього дня буде похмурою. У столиці прогнозую "мінусову" температуру. Стовпчики термометрів сягатимуть 5 градусів морозу.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні у Києві опадів протягом дня не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до -5 градусів. Швидкість вітру — 2-3 м/с. Мороз на вулиці може спричинити ожеледицю на дорогах тому водіям та пішоходам варто бути обережними!

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.