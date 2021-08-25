Исследователи чернобыльской фауны показали видеозаписи самых любопытных моментов, заснятых на фотоловушки

Животные активно позировали на камеры. Фото: коллаж "Сегодня"
Исследователи чернобыльской зоны показали фото и видео материалы, которые получили с помощью фотоловушек. Все снятое – с левобережной части зоны отчуждения (Чернобыльского биосферного заповедника).
Поделился самыми любопытными моментами биолог Сергей Гащак в Facebook.
"Посещая одну точку с небольшим лесным озером, заметил, что то там, то там валяются панцири погибших черепах. Волк? Кабан? Как-то все не похоже. Панцири то целые. Неожиданно фотоловушка разоблачила любителя черепашьей свежины, им оказался – страшила черных аистов и змееядов – орлан белохвостый", – написал он.
Кроме орлана, на камеры также попал – подорлик.
"Предполагают, что это – гибрид большого и малого подорликов. Конечно, не высший сорт, но все равно – круто! До сих пор только малые подорлики залетали на фотосессию", - добавил Сергей Гащак.
Заметили также и осоеда, который выискивал осинные гнезда.
В Украине ужесточили наказание за проникновение в Чернобыльскую зону
Согласно ему усилится ответственность за:
- уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон;
- нарушение требований режима радиационной безопасности;
- самовольное поселение в Чернобыльской зоне отчуждения;
- проникновение в Чернобыльскую зону отчуждения без законного разрешения.
Законопроект приняли при поддержке 269 народных депутатов. Он разработан в соответствии с Указом Президента Украины "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".
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