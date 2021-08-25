Дослідники чорнобильської фауни показали відеозаписи найцікавіших моментів, знятих на фотопастки

Тварини активно позували на камери. Фото: колаж "Сьогодні"

Дослідники чорнобильської зони показали фото і відео матеріали, які отримали за допомогою фотопасток. Все зняте – з лівобережної частини зони відчуження (Чорнобильського біосферного заповідника).

Поділився самими цікавими моментами біолог Сергій Гащак в Facebook.

"Відвідуючи одну точку з невеликим лісовим озером, зауважив, що то там, то там валяються панцири загиблих черепах. Вовк? Кабан? Якось все не схоже. Панцирі то цілі. Несподівано фотопастки викрили любителя черепашачою свіжини, ним виявився – лякала чорних лелек і змієїдів – орлан білохвостий", – написав він.

Крім орлана, на камери також потрапив – подорлик.

"Припускають, що це – гібрид великого і малого подорликів. Звичайно, не вищий сорт, але все одно – круто! До сих пір тільки малі подорлики залітали на фотосесію", – додав Сергій Гащак.

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Помітили також і осоїда, який вишукував осине гніздо.

В Україні посилили покарання за проникнення в Чорнобильську зону

Згідно з ним посилиться відповідальність за:

знищення, пошкодження або перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон;

порушення вимог режиму радіаційної безпеки;

самовільне поселення в Чорнобильській зоні відчуження;

проникнення в Чорнобильську зону відчуження без законного дозволу.

Законопроект прийняли за підтримки 269 народних депутатів. Він розроблений відповідно до Указу Президента України "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

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