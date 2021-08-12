Из международного аэропорта "Борисполь" возобновили рейсы в Ниццу: что нужно знать туристам

Из Киева появился рейс на лазурное побережье. Фото: коллаж "Сегодня"

Из международного аэропорта "Борисполь" возобновили рейсы в Ниццу. Полеты стартовали с 8 августа. Как пояснили сайту "Сегодня" в авиакомпании Международные линии Украины (МАУ), восстановление авиасообщения стало возможным благодаря смягчению эпидемиологических требований со стороны Франции.

Сезонные рейсы Киев-Ницца-Киев будут выполняться до 29 сентября.

Как будут летать?

Теперь все любители отдыха на Лазурном берегу смогут осуществить прямой или транзитный перелет с МАУ к отпуску своей мечты. Рейсы в Ниццу будут выполняться по следующему расписанию каждый вторник и воскресенье:

Киев – Ницца: вылет 09:30 – прилет 11:35

Ницца – Киев: вылет 12:35 – прилет 16:30

Жители Французской Ривьеры получат не только прямое авиасообщение с туристическими жемчужинами Киева и Киевщины, но и возможность воспользоваться рядом удобных стыковок для путешествий. А именно через Киев с Ереваном, Тбилиси, Стамбулом, Каиром, Баку, Дубай, Кишиневом, Тель-Авивом, а также рядом туристических и бизнес-регионов Украины.

На вес золота

В авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" говорят, что сезонные рейсы в Ниццу они осуществляли не раз.

"Сам факт возобновления полетов во Францию – это уже большой плюс. Сейчас открытие любого нового рейса или на правления – на вес золота для любой авиакомпании. Это произошло из-за послабления карантинных ограничений. И у наших соотечественников появилась возможность путешествовать в Европу на более мягких и лояльных условиях. Кстати, нашей компанией применяются стандарты и процедуры безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе МАУ.

Там советуют заранее узнавать более подробную информацию о действующих карантинных ограничениях и рекомендации по поводу поездок во Францию.

Напомним, аэропорт "Борисполь" уже восстановил 72% докризисного пассажиропотока. В июле-2021 воздушная гавань обслужила 1 млн 168 тыс. пассажиров.

В связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили емкость уже имеющихся рейсов.