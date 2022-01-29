Из-под крана течет желтая или вонючая вода? Куда обратиться киевлянам

Причин изменения цвета и запаха воды может быть несколько. / Фото: Коллаж: Сегодня

У жителей Киева могут возникнуть проблемы не только с прекращением водоснабжения, но и с качеством воды.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что делать, если из-под крана течет вода, изменившая цвет или невыносимо воняет.

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Если в доме изменилось качество воды, то на сайте и доске объявлений должно быть уведомление о плановых профилактических промывках сетей. Однако, если работы производятся внутри дома, например, на вашем стояке, рабочими управляющей компании или ОСМД, то такого объявления не будет.

Что делать

Попытайтесь слить воду в течение 5-10 минут.

Если ничего не изменилось, то позвоните в call-центр Киевводоканала по номеру (044) 202-02-02 или в аварийную службу по номерам 15-81 или (044) 200-73-01; оставьте заявку относительно сомнительного качества воды, указав Ф.И.О., адрес, контактный телефон и суть жалобы (изменение цвета и/или запаха).

После этого ваша заявка передается в соответствующий водопроводный район – всего их в городе 10 и они не всегда совпадают с административными районами. Далее она поступает в Департамент эксплуатации водопроводного хозяйства, который и назначает пробоотборник.

Причины

Почему может быть плохая вода? Причин несколько:

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ремонтные работы в магистральной сети,

ремонтные работы в доме, например, замена труб на стояке,

неисправный фильтр, установленный на водопроводном кране,

другие.

Кроме того, вы можете узнать о контроль качества воды на сайте.

Недостаточное давление воды в кране

Если на сайте и доске объявлений отсутствует уведомление о плановых профилактических промывках сетей, то не исключено, что работы производятся внутри дома, например, на вашем стояке, рабочими управляющей компании или ОСМД.

Чтобы это проверить, можно позвонить в call-центр Киевводоканала по номеру (044) 202-02-02 или к аварийной службе по номерам 15-81 или по номеру (044) 200-73-01 .

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Если промывка сетей не производится, то необходимо обратиться к своей управляющей компании (балансодержателям дома) с требованием:

Проверьте состояние внутренних сетей.

Проверить состояние бойлера (при наличии).

Проверить повышающие насосы (для зданий выше 9 этажей).

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