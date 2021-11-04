Из-за аварии на Окружной 12 жилых массивов Киева останутся без воды – список

В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве в пятницу, 5 ноября, с 10:00 12 жилмассивов останутся без водоснабжения. Это связано с ликвидацией повреждения на водоводе по улице Большой Окружной.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".
Где не будет воды?
- Никольская Борщаговка
- Южная Борщаговка
- Теремки-1
- Теремки-2
- Феофания
- Голосеев
- Батыева Гора
- Железнодорожный массив
- Александровская Слободка
- Соломенка
- Чоколовка
- Отрадный
Напомним, 13 января 2020 году возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.