Из-за аварии на Окружной 12 жилых массивов Киева останутся без воды – список

В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в пятницу, 5 ноября, с 10:00 12 жилмассивов останутся без водоснабжения. Это связано с ликвидацией повреждения на водоводе по улице Большой Окружной.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

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Где не будет воды?

Никольская Борщаговка

Южная Борщаговка

Теремки-1

Теремки-2

Феофания

Голосеев

Батыева Гора

Железнодорожный массив

Александровская Слободка

Соломенка

Чоколовка

Отрадный

Напомним, 13 января 2020 году возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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