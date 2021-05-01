Судебное разбирательство затянулось, поэтому человек, который не признан виновным, не должен страдать

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Изменение меры пресечения для основного подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко не говорит о том, что судебный процесс затянулся.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Это не значит, что человек, которого выпустили из следственного изолятора, не является виновным, или что уголовное производство разваливается и не имеет перспектив – то есть, что его признают обязательно невиновным", – сказал он.

По его словам, это означает, что судебное разбирательство затянулось и человек, который не признан виновным, не должен страдать.

Как мы писали ранее, прокуратура не дала новых данных о причастности музыканта Андрея Антоненко к убийству журналиста Павла Шеремета, что стало причиной для его освобождения из СИЗО.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", двоюродная сестра погибшего журналиста Павла Шеремета Оксана Мозгунова, прокомментировала освобождение из-под стражи ключевого фигуранта дела Андрея Антоненко. Она опасается, что правды о том, кто убил брата, не удастся узнать.