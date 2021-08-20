Каблучный скандал. На репетиции парада девушки-курсантки прошлись в новых туфлях – что говорят (фото)

Колона военных на Крещатике. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве сегодня проходит репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Как сообщает корреспондент "Сегодня", военные довольны новой обувью, в которой маршируют сейчас на Крещатике.
"Очень удобно и комфортно, мне в прежних туфлях не пришлось долго маршировать, но если сравнивать, то классные туфли именно новые", – сказала нам одна из участниц.
Сейчас все военные на репетиции одеты в полевую форму, но на параде будет парадная.
Что запланировано на День Независимости
В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.
Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу четыре "коробки":
- кинологическое подразделение со служебными собаками;
- военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";
- курсанты Национальной академии;
- сводный оркестр.
Ранее мы сообщали:
- что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.
- к военному параду подлатали асфальт на Крещатике.