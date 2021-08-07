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Готовят к параду с танками? На Крещатик согнали технику – латают асфальт (фото, видео)

7 августа 2021 16:35

Игорь Серов , Сергей Мартынец

Местная власть нагнала на центральную улицу страны много рабочих – колонна техники растянулась метров на 200

24 августа по этому асфальту проедет тяжелая техника

24 августа по этому асфальту проедет тяжелая техника / Фото: Игорь Серов, Сегодня

Подготовка ко Дню Независимости идет полным ходом. Готовятся не только военные, но и коммунальщики с дорожниками. Центральную улицу страны – Крещатик – приводят в порядок, убирают, дорогу латают. Корреспондент "Сегодня" показал, что там сейчас происходит.

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Несмотря на выходной день, Крещатик не закрыли для проезда и не сделали его традиционно пешеходным. Зато местная власть нагнала туда техники и рабочих – колонна растянулась метров на 200.

Крещатик готовят к празднику. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Отметим, что на параде по Крещатику проедет тяжелая военная техника, в том числе и танки. Но на такие мероприятия, как правило, на гусеницы надевают резину, чтобы не повредить дорожное покрытие.

Дорогу усиленно латают. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Они там все вычищают, латают дорожное покрытие. Из-за этого в сторону Подола образовалась тянучка.

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На Крещатике затруднено движение. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"
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Как сообщали новости "Сегодня", стало известно, что будет на военном параде в Киеве и Одессе. В военных мероприятиях задействуют более пяти тысяч человек личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

Также мы показывали видео репетиции военного парада.

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