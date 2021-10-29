Как будем ездить с 1 ноября? В Киевском метро рассказали новые правила

Метро будет работать в обычном режиме / Коллаж "Сегодня"

С 1 ноября в столице ужесточают карантин. Киевский метрополитен уже официально сообщил про необходимость вакцинации или отрицательного ПЦР-теста пассажирам для проезда.

Об этом сообщает Киевский метрополитен.

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"Городской транспорт и метрополитен будут работать в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении. Нарушители карантина должны будут платить штрафы", – сообщили в метрополитене.

Какие будут штрафы?

Тех, кто проигнорирует требование и решит ездить в транспорте без документов, будут штрафовать.Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины Об административных правонарушениях.

Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен. Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они смогут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.

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Полный список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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