Как будут учиться школьники в Киеве с 1 сентября: решение КГГА

Обучение по зуму в этом году не планируют / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 1 сентября возобновится учебный процесс в школах, дети будут обучаться в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации на своей странице в Facebook.

По информации столичных властей, в учебном процессе самое важное – это безопасность школьников и учителей.

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Отмечается, что прилегающие к учебным заведениям территории будут регулярно проверять на наличие взрывоопасных предметов.

Также продолжаются проверки укрытий в школах: там подготовят запасы воды, медикаментов и прочего необходимого. В школах, где нет укрытия, подготовят убежище в шаговой доступности.

Кроме того, а начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по поводу действий во время воздушной тревоги.

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В КГГА отметили, что также Киев готов увеличить количество опорных садиков, если в этом будет необходимость.

Что изменится для школьников и студентов с 1 сентября

1 сентября образовательный процесс будет возобновлен в режиме офлайн. Это означает, что дети, студенты должны пойти в школу, университеты, колледжи, заведения профессионально-технического образования.

Также анонсированы изменения в школьной программе из-за войны. В частности, в школах преподаватели будут рассказывать учащимся, как правильно обращаться со взрывоопасными предметами, а также во время преподавания предмета "Защита отчизны" МОН укрепит национально-патриотическое воспитание.