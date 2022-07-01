Як навчатимуться школярі у Києві з 1 вересня: рішення КМДА

Навчання по зуму цього року не планують / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 1 вересня відновиться навчальний процес у школах, діти навчатимуться у звичайному режимі . Про це повідомляє прес-служба Київської міської адміністрації на своїй сторінці у Facebook .

За інформацією столичної влади, у навчальному процесі найважливіше – це безпека школярів та вчителів.

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Зазначається, що прилеглі до навчальних закладів території регулярно перевірятимуть на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також продовжуються перевірки укриттів у школах: там підготують запаси води, медикаментів та іншого необхідного. У школах, де немає укриття, підготують притулок у кроковій доступності.

Крім того, на початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями та дітьми з приводу дій під час повітряної тривоги.

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У КМДА зазначили, що Київ також готовий збільшити кількість опорних садків, якщо в цьому буде необхідність.

Що зміниться для школярів та студентів з 1 вересня

1 вересня освітній процес буде відновлено у режимі офлайн . Це означає, що діти, студенти мають піти до школи, університетів, коледжів, закладів професійно-технічної освіти.

Також анонсовано зміни у шкільній програмі через війну . Зокрема, у школах викладачі розповідатимуть учням, як правильно поводитися з вибухонебезпечними предметами, а також під час викладання предмету "Захист вітчизни" МОН зміцнить національно-патріотичне виховання.