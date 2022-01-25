Как и где спасаться киевлянам в случае нападения России: адреса бомбоубежищ и советы

В столице много укрытий / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сейчас есть хранилища и противорадиационные укрытия – 514 единиц, а сооружений двойного назначения и простейших укрытий – более 5 тысяч, они могут вместить одновременно почти 3 миллиона человек. Читайте подробнее в материале "Сегодня", как киевлянам спасаться в случае ЧС.

Укрытие населения

Для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, включающий хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства.

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Для защиты людей в мирное время, и действия средств поражения в особый период также используются сооружения двойного назначения и простейшие укрытия.

Сооружение двойного назначения – это наземное или подземное сооружение, которое может быть использовано по основному функциональному назначению и для защиты населения.

Самое простое укрытие – это фортификационное сооружение, цокольное или подвальное помещение, снижающее комбинированное поражение людей от опасных последствий чрезвычайных ситуаций, а также от действия средств поражения в особый период.

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Оповещения при возникновении ЧС

Главный способ оповещения населения о действиях при возникновении ЧС – это передача сообщения через квартирные и внешние громкоговорители, а также через местные радиовещательные станции и телевидения, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.

Запомните! Сирены и прерывистые гудки других сигнальных средств означают сигнал гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!". слышав такой сигнал, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушайте сообщения управления по чрезвычайным ситуациям.

Выслушав сообщение, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты.

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Сообщение включает:

информацию о чрезвычайной ситуации, месте и времени возникновения чрезвычайной ситуации;

территория (районы, массивы, улицы, дома и т. д.), попадающая в очаги (зоны) поражения;

порядок действий при чрезвычайных ситуациях; другая информация.

Что нужно делать, если ЧС застала дома

Если гражданин находится дома при возникновении таких ситуаций, он должен:

держать постоянно включенными репродукторы, радиоприемники, телевизоры для того, чтобы слушать распоряжения и указания;

сообщить о полученной информации соседям;

привести в готовность индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, при их отсутствии приготовить простейшие средства (повседневную одежду, обувь, ватномарлевые повязки, пленку и т.п.);

постоянно держать с собой средства индивидуальной защиты, подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личной гигиены, запас пищи и прочее;

провести противопожарные профилактические мероприятия (выключить газ, электроснабжение и др.), повысить защитные свойства квартиры: закрыть окна, форточки, уплотнить их;

уточнить место ближайшего укрытия (подвальное помещение, метрополитен, паркинг), где можно укрыться.

Каждый находящийся на работе гражданин должен выполнять все распоряжения руководителя.

Если сигнал застал вас в транспорте, общественном месте (магазине, театре, рынке и т.д.) необходимо внимательно и спокойно выслушать сообщение, определиться, где поблизости находится станция метрополитена, укрытие и как можно быстрее добраться и укрыться в них, если есть время, то как можно быстрее добраться домой.

Карта укрытий

По информации СМИ, состояние укрытий в большинстве случаев неудовлетворительное. Карту укрытий можно посмотреть по ссылке.

Угроза вторжения РФ

В Украине все чаще говорят о том, что РФ может начать вторжение в Украину и широкомасштабную войну. В частности, тема стала на слуху после таких инцидентов:

Ночью с 13 на 14 января провели массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины. Всего пострадали около 70 сайтов. Власти уже заявили, что за этим может стоять РФ. С помощью кибератаки страна-агрессор хочет посеять хаос среди украинцев и дестабилизировать ситуацию.

14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что РФ пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.

После этого, 15 января, в Горловке на химзаводе "Стирол" произошла утечка аммиака. Разведка считает, что это может стать поводом для вторжения России.

"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ", – говорится в сообщении разведки Минобороны.

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