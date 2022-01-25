Як і де рятуватися киянам у разі нападу Росії: адреси бомбосховищ та поради

У столиці багато укриттів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зараз є сховища та протирадіаційні укриття – 514 одиниць, а споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів – понад 5 тисяч, вони можуть умістити одночасно майже 3 мільйони людей. Читайте докладніше у матеріалі "Сьогодні", як киянам рятуватися у разі НС.

Укриття населення

Для укриття населення від надзвичайних ситуацій створено фонд захисних споруд цивільного захисту, що включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору .

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Для захисту людей у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

Споруди подвійного призначення – це наземна або підземна споруда, яка може бути використана за основним функціональним призначенням та для захисту населення.

Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіновану поразку людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження у особливий період.

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Оповіщення у разі виникнення НС

Головний спосіб оповіщення населення про дії у разі виникнення НС – це передача повідомлення через квартирні та зовнішні гучномовці, а також через місцеві радіомовні станції та телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями.

Запам'ятайте! Сирени та уривчасті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!". чуючи такий сигнал, негайно увімкніть гучномовець, радіо або телевізор і слухайте повідомлення керування з надзвичайних ситуацій.

Вислухавши повідомлення, кожен громадянин має діяти без паніки та суєти.

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Повідомлення включає:

інформацію про надзвичайну ситуацію, місце та час виникнення надзвичайної ситуації;

територія (райони, масиви, вулиці, будинки тощо), що потрапляє до осередків (зон) поразки;

порядок дій за надзвичайних ситуацій; інша інформація.

Що потрібно робити, якщо НС застала вдома

Якщо громадянин знаходиться вдома у разі виникнення таких ситуацій, він повинен:

тримати постійно включеними репродуктори, радіоприймачі, телевізори для того, щоб слухати розпорядження та вказівки;

повідомити про отриману інформацію сусідам;

привести в готовність індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри, за їх відсутності приготувати найпростіші засоби (повсякденний одяг, взуття, ватномарлеві пов'язки, плівку тощо);

постійно тримати із собою засоби індивідуального захисту, підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особистої гігієни, запас їжі та інше;

провести протипожежні профілактичні заходи (вимкнути газ, електропостачання та ін.), підвищити захисні властивості квартири: закрити вікна, кватирки, ущільнити їх;

уточнити місце найближчого укриття (підвальне приміщення, метрополітен, паркінг), де можна сховатися.

Кожен, хто перебуває на роботі громадянин повинен виконувати всі розпорядження керівника.

Якщо сигнал застав вас у транспорті, громадському місці (магазин, театр, ринок тощо) необхідно уважно і спокійно вислухати повідомлення, визначитися, де поблизу знаходиться станція метрополітену, укриття і якнайшвидше дістатися і сховатися в них, якщо є час, то якнайшвидше дістатися додому.

Карта укриттів

За інформацією ЗМІ, стан укриттів здебільшого є незадовільним. Карту укриттів можна переглянути за посиланням.

Загроза вторгнення РФ

В Україні дедалі частіше говорять про те, що РФ може розпочати вторгнення в Україну та широкомасштабну війну. Зокрема, тема стала на слуху після таких інцидентів:

Вночі з 13 на 14 січня провели масову кібератаку на веб-сайтах державних структур України. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Влада вже заявила, що за цим може стояти РФ. За допомогою кібератаки країна-агресор хоче посіяти хаос серед українців та дестабілізувати ситуацію.

14 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій, щоб потім звинуватити у всьому Київ та розпочати військову операцію.

Після цього, 15 січня, у Горлівці на хімзаводі "Стирол" стався витік аміаку. Розвідка вважає, що це може бути приводом для вторгнення Росії.

"Викликана діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин", – йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

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