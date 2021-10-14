Марш, велопробег и выставки. Как в Киеве празднуют День защитника и защитниц Украины (фото)

Весь город сегодня празднует / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 14 октября, в Киеве отмечают День защитника Украины, праздник Покров Пресвятой Богородицы, а также День казачества. В связи с этим в городе прошел ряд мероприятий, которыми поделится сайт "Сегодня".

Зеленский почтил память погибших

В День защитников и защитниц Украины Владимир Зеленский почтил память погибших за страну. Президент возложил цветы к Стене памяти. Чествование состоялось на Михайловской площади в Киеве.

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Кроме возложения цветов, президент был на минуте молчания. Впоследствии военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины, а воины почетного караула салютовали шестью залпами.

Владимир Зеленский возложил цветы / Фото: Офис Президента Украины

Более того, Зеленский осмотрел образцы современного вооружения и военной техники.

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Чиновники прошли к Аллее вместе с президентом / Фото: Офис Президента Украины

Марш в честь Дня защитников и защитниц

В центре Киева сегодня проходит марш в честь Дня защитников и защитниц Украины.

Марш начался от Университета имени Тараса Шевченко, где прошло вече его участников. На него, в частности, пришли представители Нацкорпуса, Свободы, Правого сектора и Движения ветеранов Украины.

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Впереди колоны двигались участники боевых действий, за ними – представители патриотических организаций.

Выставка ГСЧС

Техника спасателей столичного гарнизона представлена ​​на выставке "Цифровое будущее армии".

С 13 по 17 октября, в рамках празднования Дня защитников и защитниц Украины, на Михайловской площади в Киеве проходит статический показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.

Выставка продлится до понедельника / Фото: ГСЧС

В частности, гости города и жители столицы также могут ознакомиться с образцами современной пожарной и специальной аварийно-спасательной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая находится на вооружении столичных спасателей.

Велопробег ко Дню защитника

Также утром в Киеве прошел ежегодный велопробег.

Участники ехали с Михайловской площади через Парковую дорогу к Музею истории Украины во Второй мировой войне. Велопробег длился 4 часа.

Погода поспособствовала мероприятию / Фото: 24news

В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Среди них было много детей, военных и просто киевлян, которые решили приобщиться к велопробегу.

Выставка на Певческом поле

На Певческом поле в Киеве сегодня, 14 октября, начался фестиваль искусств "Киевская роспись". Он продлится до 17 октября.

На выставке представят работы художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Также ко Дню защитников и защитниц Украины на Певческом поле состоится концерт. Выставка будет работать в помещении фойе комплекса (ул. Лаврская, 41).

Открыли не один памятник

На Оболони в Киеве торжественно открыли памятный крест в честь борцов за независимость и территориальную целостность Украины.

Церемония открытия памятника. Фото: Денис Бегун

К торжественным мероприятиям в Куреневском парке были привлечены ветераны российско-украинской войны, активисты и реконструкторы.

Кроме того, открыли памятник павшим героям возле Дарницкой районной администрации.

Торжественно открыли еще один памятник в столице. Фото: Муниципальная варта

Истории защитников Украины

В этот день герои решили вспомнить что им пришлось пройти.

"Героем себя никогда не считал, а защищал Украину как и другие собратья", – говорит полицейский Максим Агафонов.

В 2014 году после революции достоинства, аннексии Крыма и начала боевых действий на Востоке страны директор отдела продаж Максим Агафонов пересмотрел документальный фильм о добровольческих батальонах и понял, что дальше обычным делом заниматься не может. Поэтому за несколько недель бывший офисный работник пополнил ряды добробата "Киев-1".

"Во время несения службы мы увидели на огороде скопления людей. Мы приказали им поднять руки оставаться на месте. Однако, когда подошли ближе, увидели самодельный деревянный гроб и похоронную процессию. В то время в Славянске не работали ни милиция, ни скорая медицинская помощь, ни коммунальные службы. Поэтому умершего родственникам пришлось хоронить собственными силами, в чем мы им и помогли", – вспоминает Максим.

Герои полка особого назначения / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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