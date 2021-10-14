Марш, велопробіг та виставки. Як у Києві святкують День захисника і захисниць України (фото)

Все місто сьогодні святкує / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 14 жовтня, в Києві відзначають День захисника України, свято Покров Пресвятої Богородиці, а також День козацтва. У зв'язку з цим в місті пройшов ряд заходів, якими поділиться сайт "Сьогодні".

Зеленський вшанував пам'ять загиблих

У День захисників і захисниць України Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих за країну. Президент поклав квіти до Стіни пам'яті. Вшанування відбулося на Михайлівській площі в Києві.

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Крім покладання квітів, президент був на хвилині мовчання. Згодом військовий оркестр виконав Державний гімн України, а воїни почесної варти салютували шістьма залпами.

Володимир Зеленський поклав квіти / Фото: Офис Президента Украины

Більш того, Зеленський оглянув зразки сучасного озброєння і військової техніки.

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Чиновники пройшли до Алеї разом з президентом / Фото: Офис Президента Украины

Марш на честь Дня захисників і захисниць

У центрі Києва сьогодні проходить марш на честь Дня захисників і захисниць України.

Марш почався від Університету імені Тараса Шевченка, де пройшло віче його учасників. На нього, зокрема, прийшли представники Нацкорпуса, Свободи, Правого сектору і Руху ветеранів України.

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Попереду колони рухалися учасники бойових дій, за ними – представники патріотичних організацій.

Виставка ДСНС

Техніка рятувальників столичного гарнізону представлена ​​на виставці "Цифрове майбутнє армії".

З 13 по 17 жовтня, в рамках святкування Дня захисників і захисниць України, на Михайлівській площі в Києві проходить статичний показ сучасних зразків озброєння і військової техніки сил безпеки і оборони.

Виставка триватиме до понеділка / Фото: ГСЧС

Зокрема, гості міста та жителі столиці також можуть ознайомитися зі зразками сучасної пожежної та спеціальної аварійно-рятувальної техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка знаходиться на озброєнні столичних рятувальників.

Велопробіг до Дня захисника

Також вранці в Києві пройшов щорічний велопробіг.

Учасники їхали з Михайлівської площі через Паркову дорогу до Музею історії України у Другій світовій війні. Велопробіг тривав 4 години.

Погода посприяла заходу / Фото: 24news

У заході взяли участь кілька сотень чоловік. Серед них було багато дітей, військових і просто киян, які вирішили долучитися до велопробігу.

Виставка на Співочому полі

На Співочому полі в Києві сьогодні, 14 жовтня, розпочався фестиваль мистецтв "Київський розпис". Він триватиме до 17 жовтня.

На виставці представлять роботи художників і майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Також до Дня захисників і захисниць України на Співочому полі відбудеться концерт. Виставка буде працювати в приміщенні фойє комплексу (вул. Лаврська, 41).

Відкрили не один пам'ятник

На Оболоні в Києві урочисто відкрили пам'ятний хрест на честь борців за незалежність і територіальну цілісність України.

Церемонія відкриття пам'ятника. Фото: Денис Бігун

До урочистих заходів в Куренівському парку були залучені ветерани російсько-української війни, активісти і реконструктори.

Крім того, відкрили пам'ятник полеглим героям біля Дарницької районної адміністрації.

Урочисто відкрили ще один пам'ятник в столиці. Фото: Муніципальна варта

Історії захисників України

У цей день герої вирішили згадати що їм довелося пройти.

"Героєм себе ніколи не вважав, а захищав Україну як і інші побратими", – говорить поліцейський Максим Агафонов.

У 2014 році після революції гідності, анексії Криму і початку бойових дій на Сході країни директор відділу продажів Максим Агафонов переглянув документальний фільм про добровольчих батальйонах і зрозумів, що далі звичайною справою займатися не може. Тому за кілька тижнів колишній офісний працівник поповнив лави добробата "Київ-1".

"Під час несення служби ми побачили на городі скупчення людей. Ми наказали їм підняти руки залишатися на місці. Проте, коли підійшли ближче, побачили саморобну дерев’яну труну та похоронну процесію. У той час у Слов’янську не працювали ані міліція, ані швидка медична допомога, ані комунальні служби. Тож померлу родичам довелося ховати власними силами, у чому ми їм і допомогли", – згадує Максим.

Герої полку особливого призначення / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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