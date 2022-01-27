Как встал, если нашатырь не помог? Глава "SaveФОП" рассказал о смерти мужчины на митинге

Доротич рассказал о возможном погибшем на митинге / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич заявил, что после митинга под Радой полиция планирует предъявить ему обвинения по ч. 2 ст. 294 – массовые беспорядки, приведшие к человеческим жертвам. Однако сами копы утверждают, что пострадавший мужчина не скончался.

Об этом Доротич рассказал сайту "Сегодня".

Реклама

Что говорят копы?

По данным полиции, мужчина потерял сознание, но был приведен в чувство силами Нацгвардии. После этого он встал и ушел. Копы уточнили, что необходимости устанавливать его личность не было. В Нацгвардии, чьи бойцы оказывали медпомощь, нам также сообщили, что мужчина жив.

"Он отказался от госпитализации", – говорит спикер НГУ Руслан Музычук.

К этому он добавил, что нацгвардейцы не устанавливали его личность.

После митинга мужчина исчез – Доротич

Другой позиции придерживается лидер движения ФОПов Сергей Доротич. Пока что он предполагает, что мужчина умер от нескольких ударов, нанесенных ему во время протеста. Это был не член движения, а сторонник.

Реклама

Во всех внутренних чатах ФОПов он попросил, чтобы либо этот человек откликнулся, если с ним все нормально, либо о нем предоставили информацию.

"У меня вопрос. Если его так сильно ударили по голове, что даже от нашатыря он не пришел в сознание, то через какое время он сможет спокойно и красиво уйти, не шатаясь? Я имею в виду видео, которое показала полиция. На видео не видно, как человек поднимается. Видно лишь, как мужчину тянут как мешок", – сказал нам Доротич.

По словам Доротича, когда мужчину тянули по улице, то следом бежал еще один человек и кричал, что того убили, а у него двое детей.

"Уже вторые сутки этот человек не выходит на связь, хотя мы попросили откликнуться во всех наших чатах и сообщить информацию о себе. В чатах мы сообщили, что этот человек, вероятно, убит. Если человек не отзывается, то возникают вопросы. Кроме того, на видео, которое разместила полиция, у выжившего не видно бороды и седины", – добавил Доротич.

"Если мне инкриминируют эту статью, то тогда кто умер?"

Сейчас сторонники Доротича ищут пострадавшего мужчину. Еще один вопрос – почему лидеру "SaveФОП" инкриминируют организацию беспорядков с человеческими жертвами, если этой жертвы, по данным копов, нет.

Реклама