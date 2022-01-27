Як підвівся, якщо нашатир не допоміг? Глава "SaveФОП" розповів про смерть чоловіка на мітингу

Доротич розповів про можливого загиблого на мітингу / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер руху "SaveФОП" Сергій Доротич заявив, що після мітингу під Радою поліція планує пред'явити йому звинувачення стосовно ч. 2 ст. 294 – масові заворушення, що призвели до людських жертв. Проте самі копи стверджують, що потерпілий чоловік не помер.

Про це Доротич розповів сайту "Сегодня".

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Що кажуть копи?

За даними поліції, чоловік втратив свідомість, але був приведений до тями силами Нацгвардії. Після цього він піднявся і пішов. Копи уточнили, що потреби встановлювати його особу не було. У Нацгвардії, чиї бійці надавали медичну допомогу, нам також повідомили, що чоловік живий.

"Він відмовився від госпіталізації", – каже речник НГУ Руслан Музичук.

До цього він додав, що нацгвардійці не встановлювали його особистість.

Після мітингу чоловік зник – Доротич

Іншою позицією дотримується лідер руху ФОПів Сергій Доротич. Поки що він припускає, що чоловік помер від кількох ударів, завданих йому під час протесту. То справді був не член руху, а прибічник.

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У всіх внутрішніх чатах ФОПів він попросив, щоб або ця людина відгукнулася, якщо з нею все нормально, або про неї надали інформацію.

"У мене питання. Якщо його так сильно вдарили по голові, що навіть від нашатиря він не отямився, то через який час він зможе спокійно і красиво піти, не хитаючись? Я маю на увазі відео, яке показала поліція. На відео не видно, як людина піднімається. Видно лише, як чоловіка тягнуть як мішок", – сказав Доротич.

За словами Доротича, коли чоловіка тягли вулицею, то слідом бігла ще одна людина і кричала, що того вбили, а в нього двоє дітей.

"Вже другу добу ця людина не виходить на зв'язок, хоча ми попросили відгукнутися у всіх наших чатах і повідомити інформацію про себе. У чатах ми повідомили, що ця людина, ймовірно, вбита. Якщо людина не відгукується, то виникають питання. Крім того, на відео, яке розмістила поліція, у того, хто вижив, не видно бороди і сивини", – додав Доротич.

"Якщо мені інкримінують цю статтю, тоді хто помер?"

Наразі прихильники Доротича шукають потерпілого чоловіка. Ще одне питання – чому лідеру SaveФОП інкримінують організацію заворушень із людськими жертвами, якщо цієї жертви, за даними копів, немає.

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