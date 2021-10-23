Какие ограничения будут введены в случае перехода Киева в красную зону: перечень

В стране выросли темпы заражения вирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) КГГА утвердила перечень противоэпидемических ограничений, которые будут введены в столице в случае перехода в красную зону. Сейчас Киев находится в оранжевой зоне.

Соответствующий протокол № 66 опубликован на официальном портале Киева, сообщает КГГА.

Реклама

Так, осенние каникулы для учащихся всех классов в учреждениях общего среднего образования коммунальной формы собственности начнутся с 23 октября. Образовательный процесс будет организован в дистанционном режиме с 1 ноября до принятия отдельного решения.

Что дополнительно запретят в красной зоне:

пребывание без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее одного метра;

перевозки пассажиров общественным транспортом – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в количестве большем, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства;

работу учебных заведений коммунальной формы собственности, кроме тех, где все работники имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет, без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный результат тестирования или COVID-сертификат;

работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается при условии наличия у всех посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

деятельность хостелов (разрешается при условии наличия у всех клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты (разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров (разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования (разрешается при условии наличия у посетителей и работников учреждений негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

Кроме того, будет ограничено посещение ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений Пенсионного фонда, отделов государственной регистрации актов гражданского состояния Киева, "Центра коммунального сервиса", ООО "ВИ ЭФ КОНСАЛТИНГ Сервисиз", за исключением чрезвычайных случаев.

Реклама

Посещение этих учреждений позволят при наличии у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Отметим, что в Киеве обнаружили за минувшие сутки 1221 новый случай корнавируса. 22 человека умерли.

В Украине выросли темпы COVID-вакцинации

В Украине за 18 октября прививку от коронавируса сделали 193 069 человек.

Реклама

С начала прививочной кампании вакцинировано 8 065 762 человека, из них получили одну дозу 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 635 480 прививок.

За прошедшие сутки работали:

957 мобильных бригад по иммунизации;

3010 пунктов прививки;

349 центров вакцинации населения.

Читайте также: