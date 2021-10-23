Які обмеження будуть введені в разі переходу Києва до "червоної зони": перелік

У країні зросли темпи зараження вірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) КМДА затвердила перелік протиепідемічних обмежень, які будуть введені в столиці в разі переходу до "червоної зони". Зараз Київ перебуває в "помаранчевій зоні".

Відповідний протокол № 66 опублікований на офіційному порталі Києва, повідомляє КМДА.

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Так, осінні канікули для учнів усіх класів у закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності почнуться з 23 жовтня. Освітній процес буде організований в дистанційному режимі з 1 листопада до прийняття окремого рішення.

Що додатково заборонять в "червоній зоні":

перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я та освіти; у підземних переходах; на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;

перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – в кількості більшій, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

роботу закладів освіти комунальної форми власності, крім тих, де всі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний результат тестування або COVID-сертифікат;

роботу закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень навинос (дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту строком дії 72 години або COVID-сертифіката);

діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту строком дії 72 години або COVID-сертифіката);

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту строком дії 72 години або COVID-сертифіката);

приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту строком дії 72 години або COVID-сертифіката);

проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту строком дії 72 години або COVID-сертифіката);

проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.

Крім того, буде обмежено відвідування ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь Пенсійного фонду, відділів державної реєстрації актів цивільного стану Києва, "Центру комунального сервісу", ТОВ "ВІ ЕФ КОНСАЛТІНГ Сервісіз" за винятком надзвичайних випадків.

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Відвідування цих установ дозволять при наявності у відвідувачів і працівників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифіката.

Зазначимо, що в Києві виявили за минулу добу 1221 новий випадок корнавірусу. 22 особи померли.

В Україні зросли темпи COVID-вакцинації

В Україні за 18 жовтня щеплення від коронавірусу зробили 193 069 осіб.

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З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 8 065 762 особам, з них отримали одну дозу 8 065 760 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози 6 573 564 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього проведено 14 635 480 щеплень.

Упродовж минулої доби працювали:

957 мобільних бригад з імунізації;

3010 пунктів щеплення;

349 центрів вакцинації населення.

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