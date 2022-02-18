Каким будет кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта? Показываем (фото)

В Киеве отремонтируют кинотеатр "Киевская Русь". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве стартовали работы по реконструкции легендарного кинотеатра "Киевская Русь". Территорию оградили строительным забором, а на месте работает тяжелая техника. Киевляне уже переживают, что здание начнут сносить при помощи бульдозеров.

Сайт "Сегодня" узнал, что на самом деле происходит на важном для города объекте.

Реклама

В коммунальном предприятии "Киевкинофильм" нам сообщили, что реконструкция кинотеатра "Киевская Русь" началась еще в конце прошлого года. На выполнение работ город выделил 1,5 миллиона гривен. Пока проделан небольшой объем работ – выполнен демонтаж некоторых конструкций, демонтировали охладительную систему бассейна, а также провели внутренние работы в подвале кинотеатра.

"Сейчас на месте работает техника и идет демонтаж конструкции охлаждающего бассейна возле здания. Он ранее служил системой охлаждения для кинотеатра. Бассейн связан с подвалом кинотеатра, там есть вход в помещение. Его и будут использовать при дальнейшей реконструкции. Именно в подвалах разместят галереи и помещения для выставок. Работы будут длится два года, такие сроки указаны в договоре с подрядной компанией, которая выиграла тендер", – рассказали нам в КП "Киевкинофильм".

Реклама

Как сейчас выглядит кинотеатр "Киевская Русь". Фото: Сегодня

Реклама

Стоимость работ

Там отмечают, что выполнение работ по реконструкции кинотеатра напрямую зависит от финансирования. Кстати, полная стоимость реконструкции кинотеатра "Киевская Русь" – 288 миллионов гривен.

В прошлом году город выделил 1,5 миллиона гривен. А на это год из бюджета пообещали всего 500 тысяч гривен.

"Темпы реконструкции напрямую зависят от финансирования, а оно, увы, пока не значительное. Мы написали письмо в Департамент культуры КГГА. Ждем, что проблема с финансированием будет решена. Тогда сможем двигаться дальше", – рассказали в КП "Киевкинофильм".

К слову, все два года кинотеатр "Киевская Русь" будет закрыт для посетителей. Он уже не работает с Нового года.

Каким будет кинотеатр после ремонта. Фото: Сегодня

Ранее мы писали: