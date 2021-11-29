Каким будет последний день осени в Киеве – прогноз от синоптика (карта)

Погода в столице на 30 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 30 ноября, в Киеве конец ноября будет холодным и с ветром.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Днем в городе температура воздуха будет колебаться от 2 до 3 градусов тепла. Осадков синоптик не прогнозирует.

"Пока будет холодно. В четверг-пятницу немного потеплеет, а потом снова температура прыгнет вниз", – утверждает Наталия Диденко.

Погода в Украине на 30 ноября. Фото Наталии Диденко

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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