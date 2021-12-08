Карантин ослабили, но новая вспышка не за горами. Какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Всего за прошлые сутки в Киеве зафиксировали 1 519 больных COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

Киев перешел в желтую зону адаптивного карантина, но в городе сохранились ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Также появились и новые правила.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Киеве – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в столице

Всего за прошлые сутки в Киеве зафиксировали 1 519 больных COVID-19, а это на 249 случаев больше, чем вчера. Умерли от COVID-19 26 человек. А вылечились от коронавируса 1 775 жителей столицы.

Всего в городе с начала пандемии заболело 308 801 человек.

Желтая зона: что запрещено

Торговые центры. запрещено посещать ТРЦ без наличия отрицательного ПЦР-теста, "зеленого" сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирус. Исключение сделано для лиц, не достигших 18 лет. Они могут посещать центры только в сопровождении взрослых.

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Транспорт. запрещено пользоваться общественным транспортом пассажирам без наличия "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавируса.

Новые правила карантина

Напомним, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев.

Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Некоторые желтые сертификаты уже не действуют

Важно, что с 6 декабря срок действия "желтого" COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Раньше он составлял 120 дней.

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Это означает, что на 31-й день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.

Повторная вспышка с новым штаммом

В Украине до конца 2021 года смертность от коронавируса продолжит снижаться. При этом в следующем году есть риск повторной вспышки с новым штаммом "Омикрон".

Эксперты утверждают, если учитывать место первого обнаружения штамма, то в Украине и в Киеве он появится не раньше конца января или в начале февраля.

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