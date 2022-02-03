Киев близок к красной зоне? Когда ждать усиления карантина в столице

В Киеве могут ввести красную зону. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие две недели Киев может перейти в красную зону карантина. Это связано с усилением заболеваемости коронавирусом в столице.

Такой прогноз дал начальник Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии УНН.

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Он пояснил, что с 13 января идет прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусной инфекцией.

"И сегодня, учитывая показатели, Киев стоит на пороге оранжевой зоны. И в ближайшие две недели, при малых противоэпидемических мерах, может зайти в красную зону карантина", – заявил Рубан.

Что вызвало вспышку

Осложнение ситуации с коронавирусом повлекло за собой распространение штамма "Омикрон", из-за чего другие регионы постепенно переходят в красную зону.

Однако точной даты усиления карантина в Киеве нет, поскольку все будет зависеть от противоэпидемических мер. Если все организовывать правильно и соблюдать все правила, тогда Киев может остаться в "стабильном состоянии".

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Также Рубан добавил, что на сегодняшний день уже 30% школ Киева перешли на дистанционное обучение из-за заболеваемости в коллективах.

Кто может избежать карантина

По словам главы Госпродпотребслужбы, карантинные ограничения будут внедрены только в том случае, если в конкретном субъекте хозяйствования не будет совершено 100% прививки людей.

"Если весь персонал того или иного предприятия вакцинирован и соблюдает определенные противоэпидемические меры, то они имеют право работать в обычном режиме, даже в красной зоне. Отдельно по каждому субъекту есть перечень специальностей и учреждений, которые имеют право работать при наличии вакцинации", – добавил Рубан.

Он отметил, что столица сейчас является лидером по вакцинации. По статистическим данным, привито уже более 60%. При соблюдении всех противоэпидемических мер переход в красную зону можно предотвратить.

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