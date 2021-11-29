Киев будет поливать дождь: прогноз погоды на 29 ноября (карта)

В этот день температура не поднимется выше 9 градусов тепла/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 29 ноября, в Киеве ожидается мокрая погода. Кроме того, в столице будет ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины будет идти дождь. Столбики термометров будут колебаться от +7 до + 9 градусов. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

Киев окутал густой туман

Киев 28 ноября накрыл густой туман. Он окутал каждую улочку города, удерживаясь в течение всего дня. В Сети начали делиться атмосферными фото столицы. Некоторые пользователи показали, как выглядит столица в тумане с высоты птичьего полета.

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