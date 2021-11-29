Київ поливатиме дощ: прогноз погоди на 29 листопада (карта)

Цього дня температура не підніметься вище 9 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 29 листопада, у Києві очікується мокра погода. Крім того, у столиці буде вітряно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України йтиме дощ. Стовпчики термометрів коливатимуться від +7 до +9 градусів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

Київ огорнув густий туман

Київ 28 листопада накрив густий туман. Він огорнув кожну вуличку міста, утримуючись протягом усього дня. У Мережі почали ділитися атмосферними фото столиці. Деякі користувачі показали, як виглядає столиця у тумані з висоти пташиного польоту.

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